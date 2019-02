📷 Volcan : Actuellement, une seule fissure éruptive est active

La reprise de l’activité éruptive débutée le 19 février 2019, après une séquence de plus d’une heure de dégazage, se poursuit. Le trémor éruptif est relativement stable depuis 06h heure locale.



Le nouveau site éruptif a pu être localisé avec précision après une reconnaissance aérienne réalisée ce jour par une équipe de l’OVPF. Il se situe à 1800m d’altitude au pied du Piton Madoré (juin 2001). "Une seule fissure éruptive s’est ouverte et, à 6h20 ce matin, une seule fontaine était active. Le front de coulée se situait à 1300m d’altitude.



"Actuellement seule cette fissure Ă©ruptive est active", indiquait ce matin l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



Les débits de surface estimés à partir des données satellites, via la plateforme MIROVA (université de Turin) et HOTVOLC (OPGC - université d'Auvergne), restent faibles et sont compris entre 3 et 7 m3/s.