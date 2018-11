La grande Une 📷 Vitre brisée en plein vol pour un avion Hi fly d'Air Austral

Un avion Hifly qui se dirigeait vers Mayotte a dû revenir en urgence à l'aéroport Roland Garros. Le Vol UU274 a pu atterrir à Gillot à 11H45, pris en charge dès son atterrissage par les pompiers stationnés sur le tarmac de Gillot.



La vitre du cockpit s'est brisée en plein vol. Les pilotes ont poursuivi leur chemin retour sous oxygène pour pallier au problème de dépressurisation créée par cette avarie en plein ciel. Le pilote a reporté un "Broken cockpit window at FL250" à 7600 mètres d'altitude.



L'avion Hi fly affrété par Air Austral est un A330. Il effectuait un vol en direction de Mayotte ce vendredi en fin de matinée. 172 passagers étaient à bord.

