📷 Vigilance fortes pluies et orage: Le front froid traverse La Réunion

La grande Une đź“· Vigilance fortes pluies et orage: Le front froid traverse La RĂ©union

Le front froid annoncé touche actuellement le département. "Les pluies et averses localement orageuses se généralisent sur le département", prévient Météo France dans un bulletin réactualisé à 14H. Le centre-ville de St-Leu commence déjà à être inondé.



A l’Etang-Salé, la chaussée sous le pont sur l’ancienne route nationale qui mène au Gouffre mais aussi celle dans la ZI Les Sables sont également inondées.



Des chutes de pierre ont été signalées sur la route de Cilaos.



En 6 heures, 73mm de pluie sont tombées dans les Hauts de Sainte-Rose, 50 mm à Takamaka, 43 mm à Grand-Ilet ou encore 58 mm à la Plaine des Fougères.



"Cet après-midi, les pluies et averses perdurent avant une atténuation en cours de soirée et nuit prochaine. Des rafales de vent, de secteur Nord jusqu'à 85 km/h ont été relevées. Ce vent s'oriente au secteur Sud en cours d'après-midi avec toujours des rafales de 80 voire 90 km/h qui se produisent principalement sur la façade Ouest, le flanc Est du volcan ainsi que sur les crêtes et sommets".

"Des averses orageuses sont également attendues en cours d'après-midi sur l'Est et le Sud-Est de notre île justifiant la vigilance Orage sur ces zones.



De forts cumuls de pluie ainsi que de fortes rafales peuvent accompagner ces orages sans pour autant atteindre les seuils de fortes pluies sur ces zones Est et Sud-Est de la Réunion. L'accalmie se dessine progressivement en soirée".



Météo France fera un nouveau point de situation à 19H.



La plus grande prudence est recommandée.