📷 Une vingtaine de véhicules carbonisés à la concession Peugeot du Port

La concession Peugeot fut une nouvelle fois la proie des flammes hier soir, le rond-point jouxtant le parc de véhicules était la scène d'une émeute, le bitume y porte ce jour les traces de feux de poubelle. Plus d'une vingtaine de voitures et une camionnette sont carbonisées, des véhicules d'occasion à vendre, mais aussi quelques voitures mises en réparation par des clients malchanceux. Le feu s'est propagé à un arbre sur le trottoir ainsi qu'à une borne EDF, dont l'enveloppe de protection a dû être remplacée au plus vite.



Des clients inquiets étaient sur place ce matin, leur voiture a légèrement souffert d'être léchée par les flammes, mais semble en état de marche. La propriétaire estime avoir eu de la chance, sa voiture étant garée en face de ce qui n'est ce matin qu'un amas de cendre et de tôle. "Je devais venir chercher ma voiture hier, mais le rond-point était bloqué par la manifestation", s'agace-t-elle.



Plus loin, la déchèterie de Saint-Laurent a elle aussi été la cible d'un incendie volontaire, des bennes de recueil des déchets ont été incendiées, ainsi qu'une grande poubelle jaune dédiée au tri du plastique. Si les images du feu étaient impressionnantes, les dégâts ce matin le sont moins. La déchèterie est néanmoins fermée jusqu'à lundi prochain.