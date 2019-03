📷 Une chienne sabrée lors de la soirée d'anniversaire du sanctuaire 'Envol Toit'

Alors que les membres associatifs s'apprĂȘtaient Ă fĂȘter les un an du sanctuaire de l'association 'Envol Toit', la soirĂ©e ne se passe pas rĂ©ellement comme prĂ©vue...



Ce sanctuaire créé vise à "sécuriser un maximum de chiens possibles", comme le confie Cécile, de l'association 'Envol Toit'. C'est un lieu de convalescence, de soins, de relais le temps qu'ils trouvent une famille d'accueil ici ou en métropole. Elle précise que "en un an, on a sauvé prÚs de 650 chiens, dont plus de 300 ont été adoptés".



Mais en effet, la veille au soir, des enfants ont entendu un chien hurler. Le lendemain, cette mĂȘme chienne a Ă©tĂ© retrouvĂ©e ouverte sur le dos Ă l'aide d'un sabre... Des habitants l'ont apportĂ©e Ă la clinique vĂ©tĂ©rinaire la plus proche. Elle a Ă©tĂ© soignĂ©e et dĂ©posĂ©e dans une famille d'accueil dans l'espoir d'ĂȘtre bientĂŽt adoptĂ©e. Cette chienne est gestante et devra ĂȘtre stĂ©rilisĂ©e au plus vite pour ne pas mettre au monde ses petits.



Le soir de la fĂȘte, l'association Alliance est allĂ©e porter plainte Ă la police nationale de Saint-AndrĂ©. 'Envol Toit' dĂ©nonce ainsi un manque d'implication des pouvoirs publics, qui pourrait tenter d'Ă©viter toutes ces souffrances. "Lutter contre l'errance animale, c'est prioritairement stĂ©riliser les animaux."