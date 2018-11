📷 Un mur jaune au rond point du Tampon

Ils ont manifesté pacifiquement hier et ont remis ça ce dimanche. Certes beaucoup moins suivie que samedi, la manifestation qui a pris ses quartiers dans le rond point de la tour des Azalées au Tampon persiste, sans bruit ni dégâts sur le mobilier urbain.



Ses participants n'ont en effet pas le profil des casseurs et aucun incident majeur n'est venu ternir le barrage filtrant qui consiste, pour les pères et mères de famille présents, à franchir de façon quasi incessante le passage piéton pour former un rideau humain. Les gendarmes sont présents.