📷 Un jeune conducteur percute 3 voitures stationnées sur le front de mer de St-Pierre

Miracle sur le boulevard Hubert de Lisle ce jeudi soir à Saint-Pierre. Un accident de la route aurait pu faire de nombreuses victimes au vu de l’état des voitures.



L’accident s’est produit à hauteur de l'hôtel Le battant des lames sur le front de mer de Saint-Pierre.



Un jeune conducteur roulant à vive allure est venu taper dans trois voitures stationnées le long du boulevard. Les dégâts matériels sont impressionnants.



Parmi les trois voitures percutées, une Twingo a été littéralement projetée derrière l'arrêt de bus. La Twingo est réformée. Deux Seat (Ibiza et Cupra) ont été également percutées. La Cupra est plus sérieusement abîmée.



Fort heureusement, aucun passager ne se trouvait dans les véhicules qui étaient stationnés et aucun piéton ne se trouvait sur le chemin de ce fou du volant.



Le conducteur de la Golf qui a provoqué l’accident a été pris en charge légèrement blessé par les sapeurs pompiers. Selon des témoins, le jeune conducteur était alcoolisé. Les tests d'alcoolémie mais aussi de stupéfiants pratiqués sur le conducteur devront le prouver.