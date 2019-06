📷 Triathlon 0-3000 : Olivier Lamarque grand vainqueur

Olivier Lamarque a inscrit ce samedi 15 juin son nom sur l’historique première édition de la 0-3000.



Une course qui comportait une épreuve de natation dans le lagon de Saint-Pierre (1500m), suivi d'une course cycliste jusqu'à Cilaos (45 km) pour ensuite monter jusqu'au sommet du Piton des Neiges avec 15 km de course à pied.



Retour en images: