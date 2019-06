📷 Succès pour les foulées de Boucan

Les Foulées de Boucan est un évènement solidaire qui s’est déroulé hier après-midi à Saint-Paul et qui propose plusieurs formats de courses adaptés à chacun.



L’épreuve reine est la course Elite sur un parcours de 10 km entre Boucan Canot et la pointe des Aigrettes. Deux courses jeunes étaient aussi au programme, ainsi qu’une randonnée sportive de 5 km.



Tous les droits d’inscriptions sont reversés à l’association France AVC Réunion.

Miss Réunion 2018 était présente pour l’événement.



Retour en images: