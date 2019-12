📷 Succès pour l'opération piscine à Mafate grâce au fan club du PSG

Une centaine de jeunes résident à Mafate et aucune structure n'existe pour leur permettre d'apprendre à nager. C'est pourquoi le fan club PSG La Réunion et l’association Mafate Ensemble, déjà très actifs sur le territoire, ont souhaité installer une piscine au coeur de l'îlet le plus accessible : Roche Plate.



Les enfants des îlets Marla, Roche Plate, Ilet des Orangers, Ilet des Lataniers mais aussi de tout le cirque ont pu profiter d'une piscine hors sol pendant deux semaines, du 25 novembre au 7 décembre. Grand nombre d'entre eux ont ainsi pu apprendre à nager avec le maître nageur Yvan d’Aquaplouf.



Ce fabuleux projet "piscine à Mafate" s'est clôturé par une grande fête, rythmée des ateliers de fabrication de guirlandes et de boules de Noël et des activités plus sportives comme la course goni ou la pêche à la ligne. L'ambiance était assurée grâce au groupe maloya Afatia.



Les marmailles de Mafate ont eu droit à la visite du Père Noël du PSG Réunion, pour une distribution de cadeaux en avance. Un repas partage est venu officiellement conclure cet événement, offert par le fan club PSG La Réunion et préparé par les habitants, avec la présence du maire de Saint-Paul.



Retour en images :