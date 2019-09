📷 Ste-Suzanne: Un homme mortellement poignardé par sa voisine

Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, à Sainte-Suzanne. Une habitante de Bras-Pistolet aurait mortellement poignardé son voisin, en l'assénant d'une dizaine de coups de couteau.



Il s'agirait de Barnabé Dalleau, âge de 52 ans. La meurtrière, elle, serait âgée d'une quarantaine d'années et vit avec son mari.



Les secours ont été appelés mais n'ont rien pu faire sauver la victime. L'auteure du coup de couteau mortel a été retrouvée après s'être enfuie. Elle a été placée en garde à vue.



Afin de mener à bien l'enquête, les voisins des maisons les plus proches ont également été placés en garde à vue.



Aucune plus ample information n'a pour le moment été dévoilée sur les circonstances de ce drame.