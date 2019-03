📷 Ste-Suzanne: 1000 personnes pour la marche pour le climat

Pour cette nouvelle édition de la marche pour le climat, ils étaient près de 1 000 citoyens à défiler dans les rues de Sainte-Suzanne ce dimanche matin.



Marmailles comme gramounes sont venus des quatre coins de l'île pour se donner rendez-vous et se mobiliser pour la biodiversité de La Réunion.



Bien que ce ne soit pas un événement sportif, les manifestants ont parcouru jusqu'à 7km, allant du bocage jusqu'au centre-ville. A pied ou à vélo, ils avaient le choix entre trois parcours de 2, 5 et 7 km.



On notera une plus forte mobilisation des Réunionnais pour cette deuxième édition, en comparaison à la première où seulement 200 personnes avaient eu le courage d'affronter les intempéries.