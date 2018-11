📷 Stationnement : La "Scancar" arrive à Saint-Denis

C'est une voiture électrique mais elle devrait faire beaucoup de bruit. La ville de Saint-Denis compte désormais une Scancar. Le véhicule est équipé de caméras en vision périphérique sur le toit. Leur but : scanner les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés et vérifier que le stationnement a bien été payé. Le véhicule a été réceptionné par la Sodiparc qui gère l'opérateur de stationnement Citypark, la marque commerciale du stationnement de la Ville de Saint-Denis.



Avec la mise en place des horodateurs nouvelle génération - il faut désormais entrer son numéro de plaque d'immatriculation au moment de payer - et de la gestion du stationnement via une application mobile, la Scancar a juste à sillonner la rue pour détecter les éventuels mauvais payeurs.



Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, la ville de Saint-Denis - comme les autres communes - dans le cadre de la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) a dépénalisé le stationnement payant. Les automobilistes ne reçoivent plus de PV mais ont le choix entre payer immédiatement le montant demandé pour le stationnement à l'horodateur, ou s'acquitter d'une "redevance de paiement ultérieur". Appelé "Forfait Post Stationnement", son montant a été fixé à 17 euros, soit l'équivalent de l'ancienne amende pénale.



Dans l'Hexagone, et à Marseille notamment, la Scancar fait déjà beaucoup parler d'elle. En six mois, grâce aux Scancars, la ville a verbalisé deux fois plus de contrevenants que sur l'ensemble de l'année 2017.



Photo : Radar974