Société 📷 St-Paul: Un cadavre de tortue repêché





L’alerte avait été donnée en fin de matinée par le club de plongée de la Base Nautique des Mascareignes qui a observé un cadavre de tortue flottant en surface. Le cadavre a été attaché à la bouée en Baie de St Paul pour faciliter sa localisation.



La tortue a été signalée à Kelonia qui a pu rapidement se rendre sur place grâce à l’assistance de Bato Péi. La tortue présente une lésion très importante sur la partie avant de la carapace, et un début d'attaques de nécrophages aux niveaux de la tête, des nageoires postérieures et de la queue.

Le cadavre a été récupéré et ramené au centre de soins pour nécropsie et prélèvements d’échantillons: contenu stomacal, échantillon de peau et d’écaille pour la génétique et les isotopes stables, humérus pour déterminer l’âge de la tortue,….).



Les analyses réalisées à partir de ces échantillons permettent de mieux connaitre la biologie des tortues de la Réunion. Le centre de soins de Kelonia a récupéré un jeune mâle de tortue verte mort en Baie de St Paul cet après-midi.L’alerte avait été donnée en fin de matinée par le club de plongée de la Base Nautique des Mascareignes qui a observé un cadavre de tortue flottant en surface. Le cadavre a été attaché à la bouée en Baie de St Paul pour faciliter sa localisation.La tortue a été signalée à Kelonia qui a pu rapidement se rendre sur place grâce à l’assistance de Bato Péi. La tortue présente une lésion très importante sur la partie avant de la carapace, et un début d'attaques de nécrophages aux niveaux de la tête, des nageoires postérieures et de la queue.



Zinfos 974 Lu 227 fois







Dans la même rubrique : < > 📷Grande Anse: Emmanuel Macron goûte les spécialités réunionnaises St-Denis: La commune annule les manifestations prévues ce soir