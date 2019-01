📷 St-Leu: Une déchetterie à ciel ouvert en guise de belvédère

Samedi, un promeneur a souhaité s'arrêter au bord de la route nationale entre La Grande Ravine et Saint-Leu, juste après le pont, voyant qu'un belvédère lui donnait un point de vue exceptionnel sur le coucher de soleil, en surplomb de l'océan.



Las, l'odeur était insoutenable, et le paysage jonché d'ordures en tout genre. L'endroit est géré par le Conservatoire du Littoral, qui a mandaté une entreprise privée fin décembre, afin de défricher le terrain en bord de falaise. Sous les ronces, des tonnes de déchets divers et variés furent découverts, alors qu'un panneau "ne jetez plus" est bien visible en bord de route.



Ce matin, nous avons pu constater que les déchets sont enlevés peu à peu, mais que l'odeur est toujours insupportable. Les lieux seront nettoyés, combien de temps resteront-ils propres?