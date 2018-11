📷 St-Denis Vauban : Policiers et casseurs se font face

La nuit commence à tomber sur Saint-Denis et les casseurs sont de retour sur les lieux de leurs exploits d'hier soir.



Après avoir dormi et cuvé leur alcool pour ceux qui avaient bu plus que de raison, ils sont à nouveau prêts à en découdre avec les policiers.



Ces derniers ont d'ores et déjà pris position au rond point de la Sécu et ils font face aux manifestants qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes.



L'ambiance est tendue mais pour le moment calme.