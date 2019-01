📷 St-Benoît: Opération de retrait de carcasses de voitures

Ainsi, ce mercredi matin, en présence des partenaires, 12 premiers véhicules ont été retirés des places de parking de la résidence Les Plaines (SHLMR) à Bras-Fusil puis amenés vers un centre de déconstruction à Sainte-Marie. La campagne devrait durer plusieurs mois ; plusieurs quartiers de la commune sont concernés. Comment un particulier peut se débarrasser d'un VHU?

Les particuliers souhaitant se débarrasser d'un véhicule hors d'usage sont invités à se rapprocher du service VHU de la Cirest (02 62 94 70 01) afin de monter un dossier de demande d'enlèvement. Les documents à fournir sont la carte grise du véhicule (au nom du demandeur) et l'original de la pièce d'identité du demandeur. Ce service est gratuit. A Saint-Benoît, les bailleurs sociaux ont, à ce jour, recensé près de 130 VHU sur les parkings des immeubles. Afin de lutter contre ce fléau, la mairie a décidé de mener une campagne de retrait en lien étroit avec l'intercommunalité. Les propriétaires identifiés grâce au numéro d'immatriculation ont, dans un premier temps, été mis en demeure de transférer leur véhicule vers un centre VHU agréé. Les épaves non-identifiées (60% des VHU recensés) seront, quant à elles, automatiquement collectées par la Cirest.Ainsi, ce mercredi matin, en présence des partenaires, 12 premiers véhicules ont été retirés des places de parking de la résidence Les Plaines (SHLMR) à Bras-Fusil puis amenés vers un centre de déconstruction à Sainte-Marie. La campagne devrait durer plusieurs mois ; plusieurs quartiers de la commune sont concernés.

Une vaste opération s'est déroulée ce mercredi à Saint-Benoît par la mairie et la Cirest en partenariat avec les bailleurs (SHLMR, Sedre, Semac, SIDR). Près de 130 VHU (Véhicules Hors d'Usage) seront retirés des parkings des immeubles sociaux de Saint-Benoît.Les Véhicules Hors d'Usage sont des véhicules en fin de vie ou accidentés, très souvent abandonnés dans la nature ou remis à des entreprises non agréées. Or, ces véhicules contiennent des déchets dangereux (carburant, huile de vidange, liquide de freins, de direction, batteries…) présentant des risques pour l'environnement. Par ailleurs, ils sont susceptibles d'abriter des gîtes larvaires favorables à la recrudescence de la dengue mais aussi à la prolifération de rats porteurs de la leptospirose.