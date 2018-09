📷 "Soleil rouge" : Spectacle assuré !

Le soleil se pare depuis plusieurs jours d'une couleur rouge impressionnante, au petit matin et en fin de journée. Ce phénomène s'explique par la composition actuelle de l'air à La Réunion.



Éruption du Piton de la Fournaise, houle et feux en Afrique, un mélange des éléments qui donne lieu à des levers et couchers de soleil époustouflants. En témoignent ces photos envoyées par un Zinfonaute.



Merci à James Cavane pour ces clichés.



D'oĂą vient cette teinte rougeoyante ?



L'explication est donc scientifique. Le dioxyde de souffre dégagé dans l’air à la suite de l'éruption du Piton de la Fournaise est à l'origine de cette colorisation.



Ajouté à cela, la houle qui a généré de fines particules dans l'atmosphère. Et enfin, un phénomène qui prend sa source un peu plus loin de chez nous, en Afrique du Sud. Les incendies qui touchent la région engendrent des gaz qui transforment la concentration d’ozone dans l’air.