📷 Roseline Lucas candidate à la mairie des Avirons

Elle débute sa carrière d’enseignante à Saint-Louis puis est nommée à l’Etang-Salé. Elle devient en 2001 directrice du centre académique de lecture-écriture de Saint-Leu, dispositif expérimental de l’académie de la Réunion dans le domaine de la recherche-action. Depuis 2006 elle exerce comme coordonnatrice de l’éducation prioritaire, poste qu’elle occupe encore actuellement. Roseline Lucas est actuellement 3ème adjointe au maire des Avirons déléguée aux affaires scolaires et à la petite enfance, mandat qu’elle sert depuis 2008.



"Oui ! je suis candidate à la fonction de maire des Avirons !", voilĂ ce qu'a dĂ©clarĂ© ce samedi matin Roseline Lucas, se prĂ©sentant officiellement aux Ă©lections municipales des Avirons, au lotissement du Bassin Bleu.L'actuelle 3Ăšme adjointe au maire RenĂ© Mondon Ă©tait accompagnĂ©e de Michel Dennemont, qui a laissĂ© sa place de maire Ă RenĂ© Mondon lorsqu'il est devenu sĂ©nateur. Roseline Lucas est donc soutenue par la majoritĂ© municipale et par Michel Dennemont, qui a occupĂ© le poste convoitĂ© pendant plus de 30 annĂ©es. Elle est Ă©galement soutenue par AndrĂ© Thien Ah Koon, maire du Tampon, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, par les sĂ©natrices Nassimah Dindar et Viviane Malet ou encore par le PrĂ©sident du DĂ©partement Cyril Melchior et le dĂ©putĂ© David Lorion.Elle souhaite principalement pour les Avirons, une proximitĂ© plus importante, une meilleure stabilitĂ©, notamment financiĂšre. Roseline Lucas souhaite Ă©galement créer un dynamisme économique fort, notamment dans les domaines touristiques, agricoles, artisanaux, commerciaux et celui des services à la personne. Elle prĂ©cise Ă©galement que pour elle "ĂȘtre maire, c’est avant tout être passionné par sa ville".