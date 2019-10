La grande Une 📷 Retour sur 70 ans de visites présidentielles à La Réunion Comme ses prédécesseurs de la 5e République, à une exception près, Emmanuel Macron se rend à La Réunion pour une visite présidentielle. Après avoir réalisé un premier passage à Mayotte, le Président de la République est donc sur notre île à compter de ce mercredi 23 octobre pour une visite de 3 jours.

Charles de Gaulle (8 janvier 1959 - 28 avril 1969)



Charles de Gaulle fut le premier Président de la 5e République et surtout le premier chef d'État français à avoir foulé le sol réunionnais. Bien qu'il soit déjà venu quelques années auparavant, c'est le 9 juillet 1959 que de Gaulle réalise sa première visite présidentielle à La Réunion. Il était notamment accompagné de son premier Ministre, Michel Debré, qui est par la suite devenu député de La Réunion.



Le Président de la République était sur l'île pour un séjour éclair de 18 heures, mais très intense. Les Réunionnais l'ont accueilli avec un tel enthousiasme, que de Gaulle s'est mêlé à la foule. Lors de cette courte visite, il aura tout de même eu le temps de marquer les esprits avec un discours prononcé au Stade de La Redoute, devant plus de 40 000 personnes.



Georges Pompidou (20 juin 1969 - 2 avril 1974)



Celui qui succéda à Charles De Gaulle semble ne pas avoir eu envie de suivre les pas de son prédécesseur. Georges Pompidou n'a pas réalisé de visite présidentielle à La Réunion.



Valéry Giscard d'Estaing (27 mai 1974 - 21 mai 1981)



Il aura fallu donc attendre 1976, autrement dit 17 années, pour qu'un second chef d'État français rende de nouveau visite aux Réunionnais. Alors qu'ils avaient déjà fait un accueil digne de ce nom à Charles De Gaulle, les Réunionnais ont redoublé d'efforts pour accueillir Valéry Giscard d'Estaing ce 20 octobre 1976.



Alors qu'il venait d'atterrir du Concorde, plus de 100 000 personnes étaient présentes à l'aéroport pour l'accueillir. Des chanteurs locaux ont même composé des séga spécialement pour honorer sa venue. Mais la venue de ce Président de droite n'a pas été vue d'un bon oeil par tout le monde... notamment pour Saint-Louis, ville PCR à l'époque, où il a prononcé son opposition à l’autonomie.



François Mitterrand (21 mai 1981 - 17 mai 1995)



Il était venu une première fois sur l'île, en 1980, avant d'être élu comme Président de la République, un an plus tard. Il n'était pas venu pour faire sa promotion, les campagnes présidentielles n'avaient même pas débuté. Selon lui, là en tant que secrétaire du Parti Socialiste, il a voulu se rendre compte des problèmes économiques et sociaux des Réunionnais.

C'est à la fin de son premier mandat, le 8 février 1988, que François Mitterrand réalise sa visite officielle sur notre île, accompagné de Jacques Chirac, son premier ministre à l'époque. Une fois encore, il renonce à dire qu'il est venu pour faire campagne. Un événement a particulièrement marqué sa venue cette année-là : Lorsque que François Mitterrand, alors qu'il prononçait son discours à Saint-Benoît, s'est mis à pousser la chansonnette sur "Ti fleur fanée" avec une Bénédictine sortie de nulle part.



Jacques Chirac (17 mai 1995 - 16 mai 2007)



Après être venu une première fois sur l'île en tant que premier ministre de François Mitterrand, Jacques Chirac revient cette fois-ci en tant que Président de la République, le 27 juillet 2004. Après une visite officielle à Madagascar quelques jours plus tôt, c'est pour un séjour privé que Jacques Chirac, accompagné de sa femme Bernadette et de leur bichon, est arrivé sur l'île. C'est la troisième fois que le couple vient en vacances à La Réunion.



Plus qu'une simple visite, le couple restera une quinzaine de jours dans un hôtel à l'Hermitage. Ils logeront dans la suite présidentielle des Villas du Lagon comme lors de leur venue en 2002. Bien qu'aucune cérémonie protocolaire ni aucune sortie officielle n'avaient donc été prévues, le Préfet de l'époque avait tout de même tenu à l'accueillir.

Nicolas Sarkozy (16 mai 2007 - 15 mai 2012)



Nicolas Sarkozy est venu une première fois sur notre île en tant que ministre de l'Intérieur en septembre 2005. Il est ensuite venu une première fois en tant que Président de la République, le 18 janvier 2010. Il a été accueilli par de nombreux Réunionnais et les honneurs militaires, après une première halte à Mayotte. Sa visite a principalement été centrée dans le Sud de l'île. Elle n'aura duré qu'à peine quelques jours, mais aura suscité de nombreux débats, avec notamment son coût de près d'1,6 million d'euros.



De retour sur l'île le 3 mars 2012, Nicolas Sarkozy s'est offert un bain de foule pour sa campagne présidentielle. Mais cette nouvelle venue sur l'île s'est, cette fois-ci, faite sous la huée de nombreux Réunionnais. Malgré certains sympathisants, les détracteurs étaient venus en masse. Un d'entre eux s'est particulièrement fait entendre et remarquer avec son intervention : "Pauvre con va! On va te faire la mort dans les urnes!" qui a fait le tour de la presse nationale.



Comme pour ne pas rester sur cet "échec", bien qu'il ne soit plus Président de la République, Nicolas Sarkozy a tenu à de nouveau rendre visite à La Réunion, le 27 mai 2016, pour une seule et unique journée.

François Hollande (15 mai 2012 - 14 mai 2017)



C'est en plein coeur de son mandat que François Hollande est venu à La Réunion. Il est venu sur l'île le 21 août 2014, avant de se rendre aux Comores et à Mayotte. Bien que le Président de la République semble arriver en terrain conquis, ce dernier doit tout de même montrer patte blanche sur ces ambitions. En effet, 71,5% des électeurs de l'île avaient voté pour lui au second tour de la présidentielle de 2012.



L'ancien Président de la République est revenu sur le sol réunionnais le 8 octobre 2018, mais en tant que Président de "La France s'engage". François Hollande souhaite promouvoir et financer les projet porteurs d'innovation sociale et solidaire et il a choisi La Réunion comme département ultramarin précurseur.

Charline Bakowski Lu 564 fois