Partis à 2h30 dans la nuit de jeudi, les derniers coureurs ont franchi la ligne d'arrivée ce vendredi. Le dernier homme est arrivé à La Redoute à 15H10 et la dernière femme à 19H10.



Retour en images sur ces sportifs courageux qui ont terminé cette course de 65 km avec plus de 3 500 m de dénivelés.