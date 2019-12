📷 Réforme retraites: Les manifestants de nouveau dans la rue

Après la grève générale du 5 décembre, puis celle du 10 décembre, les manifestants sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi 17 décembre pour protester contre la réforme des retraites.



Les jours passent et la mobilisation des Français - Métropolitains et Ultramarins - ne désemplit pas. Pour cette nouvelle manifestation, le personnel médical a également rejoint les troupes.



Comme les précédentes manifestations, deux départs ont eu lieu à 9 heures, l'un à la mairie de Saint-Pierre et l'autre au Petit Marché à Saint-Denis. Le Barachois a dû être fermé pour l'occasion.



Retour en images :