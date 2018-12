📷 Plus de 20 migrants sri-lankais formulent par écrit leur demande d'asile

Les migrants d'origine sri-lankaise reçoivent en ce moment même la visite d'avocats dans leur hôtel dionysien. Grâce à l'intervention de la Cimade (Association pour le respect des droits des migrants) et de la Ligue des droits de l'homme, les conseils juridiques vont pouvoir faire le point avec les quarante migrants logés depuis vendredi soir dans des hôtels de Saint-Denis. Ils sont 62 en tout, dont 7 femmes et 9 enfants.



Le rendez-vous est crucial. La fenêtre de tir est en effet restreinte. Les migrants ne pourront demeurer sur le sol réunionnais sans titre de séjour s'ils ne formulent pas de demande d'asile,



Une représentante de la Cimade, qui assure des permanences juridiques sur le droit au séjour et l’accès à la nationalité française, est présente pour faire le lien avec les avocats Me Navarro et Me Mihidoiri. Objectif des deux juristes : s'assurer que l'intégralité des droits des migrants est à ce stade respectée par les autorités.



Les migrants disposent d'un délai de 96 heures pour faire valoir leurs droits avant une éventuelle expulsion du sol réunionnais.



A 11H30 , après avoir rencontré une partie des migrants, les deux avocats sont déjà en mesure d'affirmer que plus de vingt migrants ont formulé par écrit leur souhait de demande d'asile. Les tête-à -tête se poursuivent actuellement dans l'hôtel de Saint-Denis dans lequel ils sont hébergés depuis trois jours maintenant.