📷 Odysséa: Retour en images sur la vague rose et sportive du weekend

Ce weekend, et comme chaque année, l'association Run Odysséa a organisé une course rose pour mobiliser les Réunionnais dans la lutte contre le cancer du sein.



Près de 20 000 personnes ont pris le chemin de la forêt de l'Etang-Salé pour des courses de tout niveau, ainsi que des cours de zumba.



Après ces deux jours de mobilisation, Odysséa a pu récolter près de 175 000 euros d'euros de dons pour aider les malades atteints de cancers.



Nathalie Bourcier, présidente de l'association se réjouit du résultat de cette édition 2018. D'autant que l'année précédente, Run Odysséa avait récolté 162 000 euros.



Retour en images sur cette onzième édition sous le signe de la solidarité et de bonne humeur !