A la Une ..

📷 Nouvelle nuit d'interventions pour les forces de l'ordre

Si la nuit a été plus calme que les précédentes, les forces de l'ordre ont tout de même du intervenir sur plusieurs barrages et incendies sans gravité, au Port et dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Des affrontements ont tout de même eu lieu et plusieurs individus ont été interpellés. Retour en images :

Charlotte Molina