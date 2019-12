📷 Natation : Un meeting de l’océan Indien en pleine évolution

Côté résultats, Alizée Morel n'a, de son côté, pas déçu ses fans en remportant les trois courses sur lesquelles elle s’était alignée : le 100, 200 et 400 mètres Nage Libre. La Possessionnaise, qui vise une qualification pour les prochains Jeux Olympiques, tenait à être présente sur ce meeting qui lui a tant apporté. "C’est un meeting important pour moi, pour venir me ressourcer sur mon île, pour pouvoir transmettre aux plus jeunes mes valeurs, celles du sport de haut niveau. Je suis née ici, j’ai été formée ici. Je suis une vraie nageuse réunionnaise. Cela demande beaucoup de travail, de la persévérance et beaucoup d’abnégation. J’ai quitté l’île à 16 ans pour intégrer un sports-études de haut niveau. Le travail finit toujours par payer. J’ai passé trois belles années à Toulouse, mais je n’arrivais plus à m’exprimer à l’entrainement, en compétitions. J’ai rejoint cette année le club d’Antibes avec Franck Esposito afin de préparer au mieux les jeux Olympiques de 2020. Les qualifications auront lieu en avril. Je serai prête", conclut la triple médaillée aux derniers championnats de France.On retiendra aussi les performances des nageurs réunionnais Nans Mazellier, de Saint-Paul, dans la catégorie des moins de 15 ans qui s’est illustré dans le 100 m papillon avec un chrono de 56"17, et du jeune Matys Louise (ASEC) dans les moins de 13 ans sur 50 m brasse en 31"55 et 100 m brasse en 1'10"67. A noter aussi l’exploit du métropolitain Léon Marchand chez les moins de 17 ans sur 50 m brasse en 28"74. Léon qui n’est autre que le fils de Xavier Marchand et Céline Bonnet, tous deux respectivement finalistes aux Jeux olympiques de 2000 et 1992.Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition, peut-être plus ouverte aux pays de la zone.