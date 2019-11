Politique 📷 Municipales 2020: Mathieu Hoarau inaugure sa permanence politique à l'Etang-Salé Ce samedi 16 novembre, la permanence politique de Mathieu Hoarau à l'Etang-Salé pour les municipales de 2020 a été inaugurée.

Originaire de l’Etang-Salé, fort de son expérience professionnelle variée, de son engagement dans la société civile et de l’attachement qu’il porte à sa ville & à ses concitoyens, Mathieu Hoarau inaugure ce jour sa permanence politique – une étape de plus dans son engagement aux élections municipales de mars 2020.



Mathieu a su fédérer autour de lui des personnes compétentes et motivées, partageant des ambitions communes pour construire l’avenir que l’Etang Salé mérite. Il se positionne comme un opposant incontournable du maire actuel. Il est avant tout le leader d’une équipe qui saura redonner à notre ville la place qu’elle se doit d’occuper dans le développement durable de notre région sud.

Avec l’esprit d’équipe qui le caractérise, il saura faire de la transition sociale, économique et écologique les atouts certains dont la commune a besoin pour inventer avec tous les dominicains leur avenir. L’intérêt public répondra ainsi aux intérêts de chacun.





Intervention entre autre de Jean-Michel Lucas, âgé de 67 ans, natif de l'Etang-Salé, professeur de Philosophie retraité de l'Education Nationale, militant politique de gauche, militant culturel et associatif réunionnais depuis de nombreuses années.



Son intervention du 16 novembre est un soutien au candidat Mathieu Hoarau pour un changement véritable à l'Etang-Salé. Il s'implique au niveau personnel et en tant que militant associatif. Avec son équipe, il œuvre pour un changement éco citoyen à l'Etang-Salé-les -Bains au sein de l'association Ti Village Tan Salé (TVTS).



"Depuis plus de 40 ans, dans cette ville de l'Etang-salé, une même politique a été menée par les différentes équipes qui se sont succédées et ont gérées les affaires de la cité: Pina 1 et 2, Lacouture 1 2 et 3. Dans ces équipes on retrouve plus ou moins depuis plus de 40 ans, les mêmes hommes et femmes, les mêmes noms.



Aujourd'hui, l'heure est venue de tourner la page et de mettre en place une autre politique avec une équipe nouvelle: c'est cela l'alternance démocratique qui devrait exister dans toute société digne de ce nom. Il est anormal que les mêmes individus restent au pouvoir pendant plus de 40 ans. Cela crée des errements et des pratiques condamnables: copinage, favoritisme, népotisme, corruption, clientélisme et enfin de compte immobilisme...tout cela bien sûr au détriment de la population.



Il faut passer à autre chose car notre population de l'Etang salé a soif de changement, de transparence, de démocratie véritable, de dignité et de développement réel et véritable pour tous les quartiers et au service de tous en particulier des plus faibles et des plus démunis.



Il faut du neuf, il faut du changement, il faut rompre avec les méthodes d'un passé révolu. Il faut une équipe nouvelle soudée autour de valeurs fortes. Il faut un nouveau projet pour l'Etang- Salé. Il faut encore une fois une alternance démocratique qui permettra une nouvelle évolution pour notre commune.



Cette nouvelle équipe existe, elle est composée de citoyennes, de citoyens jeunes et moins jeunes, venus d'horizons différents...des hommes et des femmes honnêtes, intègres, irréprochables, dynamiques, compétents... nouveaux. Ils se sont tous regroupés autour de Mathieu Hoarau, prêt à travailler ensemble pour le développement de l'Etang Salé et le bien- être de tous ces habitants.



Tous ensemble, changeons notre manière de concevoir la politique, de faire de la politique. La politique ne doit pas être l'affaire de professionnels cumulards: c'est l'affaire de tous. En politique, il ne s'agit plus de se servir mais de servir l'ensemble de la population. L'idéal serait, un homme, un mandat et pas plus de deux mandats successifs dans le temps. Un idéal formidable qu'il faut remettre au gout du jour et appliquer dans la pratique.



La tâche ne sera pas facile. Il faudra être irréprochable dans tous les domaines: c'est cela le changement, c'est cela la démocratie! La population sera là pour voir si nous ne faisons pas fausse route. A nous de faire ce que nous avons promis! Nout tout ter là Anon mette ensemb pou change l'Etang Salé! Mars 2020: ni tourne la page et ni écri enfin ensemb nout propre histoir!"







