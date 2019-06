Société

📷 Motor Expo Show 2019: Pari Réussi pour une première à la Nordev

Pour une première sur le site de la Nordev, le salon Motor Expo 2019 a réussi son pari. Plus de place et bien entendu plus de visiteurs. En effet, pas moins de 18 000 personnes ont pu s'adonner à leur passion pendant 4 jours. Tout était réuni pour que le public soit comblé : Autos, motos mais également une exposition de voitures "lontan" et des véhicules d'exception. Le show était aussi au rendez-vous avec des démonstrations de "Stunt" et de "Drift". La Police Nationale était aussi présente avec un stand dédié à la sécurité routière. Nul doute que Guy François et Tienbooo communication, qui ont relevé ce défi de taille, feront encore rêver les passionnés de belles mécaniques pour le prochain salon en 2020.

Regis Labrousse et Alexandre Robert