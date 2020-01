📷 Miss International Queen : La Réunionnaise Louïz représentera la France des outre-mer

Elle est le visage de la transidentité à La Réunion, et pourrait bien le devenir à l’international. L’artiste auteure et interprète Louïz a été sélectionnée pour représenter la France au prestigieux concours de beauté transgenre Miss International Queen en Thaïlande.



Celle qui, en novembre 2019, sortait son 3e titre "Level Up Girls", n’est pas étrangère à l’univers des Miss puisqu’elle fut chorégraphe et coach de nombreux concours de beauté à la Réunion par le passé, tels que Miss Azian, Miss Réunion ou encore Elite Model Look Réunion et Maurice.



La talentueuse jeune femme, déjà très engagée pour la cause LGBT au travers de son art, brigue désormais ce titre prestigieux qui n’a, à ce jour, jamais été remporté par une candidate française.