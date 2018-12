📷 Migrants: Les avocats examinent chaque demande d'asile

Peu avant midi ce lundi, les deux avocats qui se sont entretenus ce lundi matin avec une vingtaine de migrants, sont rentrés dans le cabinet de Me Yannick Mardenalom pour faire le point. Ils examinent actuellement au cas par cas les demandes d'asile qu'ils ont déjà pu récolter ce matin.



D'autres devraient suivre cet après-midi lors d'une nouvelle séance d'échanges avec les migrants logés dans cet hôtel dionysien. Au total ce matin, les avocats ont rencontré 48 migrants.



Rappelons qu'à l'issue de leur tournée matinale, les avocats Ali Mihidoiri et Sébastien Navarro affirment déjà détenir la formulation, par écrit, de demande d'asile d'une vingtaine de migrants sri-lankais. Ils sont 62 à être arrivés au Port ouest vendredi dernier à bord du bateau de pêche le Wasana, après une traversée de 22 jours selon leur récit.



Les avocats doivent se rendre, cet après-midi, à l'aéroport auprès de l'autre partie des migrants, retenus dans les locaux de la Police aux frontières. Il s'agit des femmes et des enfants du groupe de Sri-lankais arrivés vendredi dernier sur le Wasana.