📷 Métropole : Un jeune Réunionnais grièvement blessé dans une manif des gilets jaunes

On va l'appeler Denis (prénom d'emprunt). Il a 21 ans et vit et travaille comme beaucoup de Réunionnais en métropole dans la banlieue parisienne.



Il a une vie rangée et habite chez sa mère. La semaine, il travaille dans une grande surface.



Hier, il était allé rendre visite à quelques copains. Au retour, dans la ville d'Orly, accompagné de ses copains, il bute sur un barrage de gilets jaunes.



Il aurait certes pu faire un large détour pour rentrer chez lui. Mal lui en a pris, il a souhaité traverser pour gagner du temps.



Les gendarmes ne l'ont pas entendu de cette oreille. Le ton est monté et les forces de l'ordre ont chargé.



D'après sa version, Denis est tombé à terre et a reçu plusieurs coups violents au corps, à la tête.



Résultat des courses : un traumatisme crânien, un autre facial, le genou en vrille et des côtes fêlées.



Un de ses copains a la mâchoire fracturée en plusieurs endroits.



Hospitalisé hier dans la foulée, il avait pu rentrer chez lui dans la soirée. Sa situation ayant empiré dans la nuit, il est retourné à l'hôpital ce matin.



Il a décidé de porter plainte pour coups et blessures volontaires de la part des forces de l'ordre.