📷 Meeting de natation de l’océan Indien au Chaudron: Les performances au rendez-vous

Les choses sérieuses ont commencé vendredi au meeting de natation de l’océan Indien qui se déroule dans la piscine du Chaudron de Sainte-Clotilde. Après les qualifications et les séries du matin, les finales dans chaque catégorie se sont succédées tout l’après-midi. Avec d’ores et déjà des résultats au niveau national et des performances.Pour cette première journée de compétition lors du meeting de natation de l’océan Indien qui se déroule sur trois jours au Chaudron en bassin de 50 mètres, les Réunionnais ont montré tout leur talent et n’ont pas démérité face aux métropolitains et Malgaches venus les défier.Pierre-Yves Desprez est un homme heureux. Le Réunionnais de 23 ans, installé depuis près de huit ans à Dijon a remporté le 50 mètres dos, son épreuve de prédilection. Lui qui avait brillé aux derniers jeux de Iles à l’île Maurice avec 5 médailles, a retrouvé le plaisir de nager dans le bassin de Sainte-Clotilde. Après une année qui avait mal débuté sur blessure, il retrouve la forme et la rage de vaincre. Sa septième place lors des derniers championnats de France vient ainsi conforter sa forme du moment.La Réunionnaise Alizée Morel a remporté le 200 mètres nage libre alors que Nanz Mazellier de l’ASEC Saint-Paul a réalisé la meilleure performance au niveau national dans la catégorie des 15 ans au 100 mètres papillon avec un excellent chrono de 56’’17, se plaçant juste derrière le favori Léon Marchand de Toulouse et devant Sébastien Kouma de Dijon.Franck Schott, directeur technique régional, très inquiet juste avant les compétitions pour des problèmes de chrono est aujourd’hui rassuré : "on a eu un petit souci au niveau du chronométrage, mais tout s’est passé pour le mieux. La compétition est bien lancée".Seule petite ombre au tableau, le niveau des performances qui risque d’être moins élevé qu’espéré en raison de la température de l’eau trop élevée du bassin l’après-midi. Cela influe considérablement sur les épreuves longues distances avec une plus grande déperdition énergétique. Mais cela n’entachera en rien le bon déroulement des épreuves. A noter, qu’Amaury Leveaux retenu en métropole pour raisons professionnelles n’est pas assuré de participer. Peut-être ce dimanche. Mais rien n’est moins sûr.