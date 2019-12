📷 Meeting de l’océan Indien au Chaudron: c’est parti pour trois jours de natation

Le meeting international de natation de l’océan Indien dans le bassin de 50 mètres au Chaudron avec les premières qualifications a débuté ce vendredi à 9h30.Avec au programme sur trois jours de compétitions, 22 clubs, 11 de la Réunion mais aussi de Madagascar et de métropole pour un peu plus de 230 nageurs qui s’affronteront sur trois jours de vendredi à dimanche.En guest star, on retrouve Amaury Leveaux du club dijonnais, Léon Marchand de Toulouse, Léon Marchand et la Réunionnaise Alizée Morel du club d’Antibes. Un programme chargé donc pour les 239 compétiteurs avec 1 285 épreuves sur trois jours.Les épreuves ont débuté ce vendredi matin, et les finales ont suivi aux alentours de 15h30. Amaury Leveaux qui entend faire son grand retour en natation pour les jeux olympiques après une longue pause manquait à l’appel, ayant différé son départ pour des raisons professionnelles à Paris. Il est attendu ce samedi matin. Pas sûr qu’il soit en grande forme.La Réunionnaise Alizée Morel, sociétaire du club d’Antibes, est par contre remontée à bloc après ses trois médailles décrochées la semaine dernière à l’occasion des championnats de France en bassin de 25 mètres qui se sont déroulés vendredi et samedi à Angers.Médaille de bronze du 400 mètres nage libre derrière Charlotte Bonnet et Anastassia Kirpitchnikova, médaille d’argent du 800 m nage libre derrière la Russe Anna Erogova et médaille de bronze du 200 m nage libre derrière Charlotte Bonnet et Marie Wattel, alizée est en confiance. C’est pour elle l’occasion de passer le flambeau aux jeunes athlètes réunionnais.