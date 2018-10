📷 Les syndicats défilent contre la politique sociale du gouvernement

La grande Une đŸ“· Les syndicats dĂ©filent contre la politique sociale du gouvernement ​Sept syndicats de salariĂ©s s’unissent ce mardi pour une mobilisation qu'ils espĂšrent d'ampleur. Un dĂ©filĂ© est prĂ©vu Ă Saint-denis et Ă Saint-Pierre.

Ce mardi 9 octobre 2018, une mobilisation interprofessionnelle portĂ©e par plusieurs syndicats vise Ă protester "contre la politique sociale du gouvernement, et notamment les suppressions d’emplois dans la fonction publique, la dĂ©gradation des conditions de travail et la prĂ©caritĂ©." Environ 500 personnes sont mobilisĂ©es Ă Saint-Denis au Petit MarchĂ©.



Localement, l’intersyndicale est plus large qu’en mĂ©tropole. La CFDT, la CFTC, Force ouvriĂšre, la FSU, Solidaires et Unsa, ainsi que le syndicat Ă©tudiant Unef sont dans la rue. Dans l’Hexagone, la mobilisation a Ă©tĂ© initiĂ©e par les syndicats CGT, FO, Solidaires, UNEF et UNL.



A Saint-Denis, le dĂ©filĂ© part comme d’habitude du Petit MarchĂ© avant de rejoindre la prĂ©fecture oĂč une motion sera remise par une dĂ©lĂ©gation au prĂ©fet. Le cortĂšge a quittĂ© son lieu de dĂ©part Ă 10 heures.



A Saint-Pierre, le mĂȘme cheminement est prĂ©vu au dĂ©part de la mairie cette fois-ci, direction la sous-prĂ©fecture, avec lĂ aussi une motion qui sera remise au sous-prĂ©fet.



Une centaine de personnes sont rassemblées.



