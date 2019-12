📷 Les records tombent au Meeting de natation de l'océan Indien

Au deuxième jour de compétition du meeting de natation de l’océan Indien, plusieurs performances nationales ont été réalisées.Une journée riche en sensations. Les nageurs réunionnais évoluant dans les clubs métropolitains n’ont pas démérité et trustent nombre de podiums. Des conditions idéales malgré un peu trop de vent, une organisation horspair. Mais toujours pas d’Amaury Leveaux, l’invité vedette qui n'a donc pas participé à la dernière journée ce dimanche.Le meeting de natation de l’océan Indien qui se déroulait sur trois jours à la piscine du Chaudron a vu tomber plusieurs records avec notamment le jeune Léon Marchand (17 ans) de Toulouse qui a réalisé un chrono de 28 ‘’74 au 50 mètres brasse. Le champion de France du 200 mètres papillon n’a laissé aucune chance à ses concurrents.Sur le 100 mètres dos hommes, le Réunionnais Pierre-Yves Desprez qui évolue à Dijon n’a pas fait dans le détail, s’emparant de la première place en 56’’38 devant Léon Marchand et le Réunionnais médaillé des jeux des Iles, Corentin Trinez, actuellement à Monaco.La finale du 400 mètres nage libre messieurs a été remporté par le Lyonnais Jean-Baptiste Bernet devant Matthieu Ceüs de l’Aquatic Club de l'Est Réunion.Jean-Patrick Bernet des Dauphins de Saint-Louis a remporté la finale du 200 mètres hommes papillon devant Antoine Morel du même club.En 200 mètres papillon dames, c’est Julie Boutin du club bourguignon de Chalon-sur-Saône qui l’emporte devant la Réunionnaise Janice Omnes de Saint-Pierre.