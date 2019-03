📷 Les premiers patients sont admis dans le nouvel hôpital de l'ouest

La grande transhumance a démarré. Après 2 ans de travaux, le CHOR (centre hospitalier Ouest Réunion) ouvre ses portes ce mardi matin.



Les premiers patients acheminés depuis le Centre hospitalier Gabriel Martin sont transférés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce mercredi 6 mars . Sont concernés ce mardi notamment les patients admis en cardiologie et en pneumologie du CHGM. Afin d'assurer un transfert des malades le plus rapidement possible entre le centre ville et Grand pourpier, les forces de l'ordre sont mobilisés pour escorter tout au long de la journée les ambulances.



Des centaines de patients à répartir dans 251 chambres



Implanté à Cambaie, le nouvel établissement vient remplacer l'hôpital Gabriel Martin, vétuste et sous-dimensionné, situé dans le centre ville de Saint-Paul.



Pour rappel, c'est en février 2014 que la pose de la première pierre avait été faite par la ministre de la Santé Marisol Touraine, accompagnée de la député-maire Huguette Bello.



L'hôpital flambant neuf s'étend sur près de 28.000 m2, partagés en trois bâtiments. Au total, 310 lits se répartiront dans 251 chambres.



Sur place, Bérénice Alaterre