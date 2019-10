📷 Des photos sexy pour les pompiers de St-Pierre, pour la bonne cause

Ils font tomber l’uniforme pour le plaisir des yeux.



Pour la première fois, des sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Pierre - à l’instar de leurs célèbres collègues de Paris - se dévoilent et posent devant l’objectif du photographe professionnel Fatch pour leur calendrier 2020.



L’opération est à l’initiative de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Pierre.



Si en 2007 et 2013 le calendrier présentait les sapeurs-pompiers en intervention, 2020 mise sur l’image sexy de la profession à travers le thème "Sports et Corps".



L'objectif : "changer le regard sur les pompiers de Saint-Pierre". Une vingtaine de soldats du feu de la caserne, dont trois femmes, ont accepté de se prêter au jeu. Quatre séances de travail ont déjà eu lieu. "Nous avons couplé le caractère professionnel, avec le placement des engins, par exemple, à l’esthétique de la mise en scène", explique Jimmy Hoareau, le président de l’association. Le tout sera imprimé sur "une bonne qualité de papier", précise-t-il.



L’association propose actuellement à la vente des encarts publicitaires. Le calendrier sera disponible à la vente au mois de novembre non pas sur le mode du porte à porte comme cela se fait en métropole, mais à "des endroits stratégiques", marché forain de Saint-Pierre, grandes surfaces, restaurants… Le prix n’a pas encore été fixé.



Les fonds récoltés serviront à financer les actions en interne de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Pierre. L’association travaille également à une évolution de ses statuts dans le but de développer de nouvelles actions culturelles et sociales à l’attention de la population en collaboration avec d’autres associations.