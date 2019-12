📷 Les plateformes de distribution Sud débordent de courrier depuis la réorganisation d'octobre

Les colis et lettres s'entassent depuis fin octobre dans les centres de tri du Sud, et cette période de fêtes ne va pas arranger les choses, avec son lot de colis de Noël. On nous a fait parvenir d'éloquentes photos des centres de tri de Saint-Pierre et du Tampon, où il devient difficile de se déplacer tant le courrier occupe tout l'espace.



En cause, selon une source syndicaliste, la réorganisation de la distribution du courrier. Auparavant, chaque facteur préparait lui-même sa tournée, en toute connaissance du terrain. Depuis la réorganisation du 22 octobre, des employés sont affectés à cette tâche, mais, selon nos informations, ces préparateurs de tournée n'ont aucune idée de la réalité physique de celles-ci.



La réorganisation s'est basée sur une étude de cabinet de conseil parisien, basée sur un milieu urbain métropolitain, selon nos informations. Or, le territoire de La Réunion est bien différent de l'hexagone: peu d'immeubles et beaucoup de "cases à terre". Bien souvent, les facteurs doivent parcourir un long trajet entre deux boîtes aux lettres. De plus, le temps estimé pour chaque dépôt de courrier est très court: une seconde et demie pour une lettre et une minute et demie pour une lettre recommandée.



Un rapport d'une centaine de pages d'un cabinet d'expertise met en exergue la difficulté de mettre en place la réorganisation en l'état, mais les préconisations n'ont pas été prises en compte par la direction. Les temps de tournées ont été rallongés, les facteurs ne préparant plus eux-mêmes leurs tournées, mais plusieurs ayant été supprimées, les facteurs ne s'en sortent pas.



La direction de La Poste, contactée, nous répond quant à elle que 100% du courrier a été distribué en décembre sur la plaque "Terre du Sud", précisant tout de même que "Concernant les petits paquets internationaux, nous avons été confrontés à un afflux massif, nous nous employons a distribués l’ensemble de ces paquets en adaptant nos moyens.", et que la Poste est encore en "période d'adaptation" face à la réorganisation.