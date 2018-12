📷 Les avocats des migrants vont déposer une cinquantaine de demandes d'asile

Les avocats qui se mobilisent pour la cause des migrants sri-lankais sont cet après-midi dans les locaux de la Police aux frontières à Gillot.



L'objectif de Me Sébastien Navarro et Me Ali Mihidoiri est de faire un état des lieux des demandes de façon individuelle. Ils répertorient les attentes de chaque Sri-lankais dont le sort pourrait être scellé dès mardi soir au terme du délai de 96 heures au cours duquel une demande d'asile doit être formulée.



Afin de s'assurer que leurs droits soit respectés et qu'ils comprennent bien les informations qui ont pu leur être délivrées ces derniers jours, les avocats parachèvent leur tour de table. Au sortir d'une matinée d'échanges dans les chambres d'hôtel à la rencontre de chaque clandestin, les avocats nous assuraient, ce midi, qu'une vingtaine de migrants avait déjà mentionné qu'ils feraient leur demande d'asile.



Dans les locaux de la PAF cet après-midi cette fois, ce sont aux 7 femmes et aux 9 enfants réunis en zone d'attente à Gillot à qui il sera posé la même question. La mise à disposition d'une assistance d'un avocat a pu s'opérer grâce à l'intervention de la Cimade et de la Ligue des droits de l'homme. Tous espèrent éviter le scénario du mois d'octobre où 8 migrants sri-lankais avaient été ramenés à la frontière sans qu'ils ne puissent bénéficier d'une assistance d'un conseil juridique.



Peu avant 16H , les avocats signalent qu'en l'état de leurs rencontres, ils sont en mesure de "déposer une cinquantaine de demandes d'asile ce soir à la PAF". Ce qui correspond finalement au nombre de migrants qu'ils ont rencontrés depuis ce matin entre l'hôtel Select à Saint-Denis et ceux cloisonnés à l'aéroport.