A la Une .

📷 Les arbres de Noël des Zinfonautes !

Le concours du plus bel arbre de Noël a été lancé ce lundi 23 décembre et vous avez répondu au défi ! La team Zinfos974 remercie vivement les nombreux parents qui n'ont pas hésité une seconde pour nous envoyer la photo de leur création 2019. Sans plus tarder, découvrez les arbres de Noël qui trônent depuis quelques jours dans les salons de nos Zinfonautes et followers. Joyeux Noël à tous et la plus prudence à ceux qui doivent prendre la route ! Voici notre "arrivage" des arbres de Noël péi les plus originaux. Bravo à tous !











Si vous souhaitez voir les autres contributions rendez vous sur les commentaires du post Facebook ⬇️

D'autres photos nous ont été envoyées sur notre messagerie Facebook (Merci à Micheline, Anastasia, Marie, Sloan et Christine) :



Zinfos974