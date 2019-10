Société 📷 Les TAAF et l'Académie de La Réunion signent un accord de partenariat





Cet accord a été enrichi et renouvelé le 12 juin 2013 puis le 22 septembre 2016. Au regard de l’intérêt suscité par ce partenariat auprès de la communauté éducative et compte tenu de la qualité des travaux réalisés au cours de ces neuf années d’échanges, les deux institutions , représentées par Vêlayoudom Marimoutou, recteur de la région académique La Réunion et par Évelyne Decorps, préfète administratrice supérieure des TAAF ont décidé de signer un nouvel accord-cadre, permettant de poursuivre l’expérience avec les établissements scolaires.

Tout au long de l’année des partenariats avec des établissements scolaires de l’île ainsi que des projets montés avec l’aide des professeurs relais, missionnés par la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC / Rectorat) auprès des TAAF, sont mis en place pour faire connaître les territoires de la collectivité. Voici quelques exemples des supports réalisés.

Nouveauté 2019 :



Le professeur relais mis à disposition de la structure peut mettre en place des classes labellisées TAAF notamment dans le second degré. En effet, la signature de conventions entre le Rectorat, certains établissements volontaires et les TAAF permettrait de créer une dynamique de fond, nouvelle et constructive, afin de mieux faire connaître ces territoires singuliers aux élèves.



Les équipes pédagogiques intéressées et motivées pourraient ainsi faire acte de candidature en s’engageant, sur une classe donnée, à traiter des thèmes transversaux dans chaque discipline et à monter des projets interdisciplinaires liés aux programmes scolaires et en relation avec les missions des TAAF. En échange, les TAAF feront bénéficier cette classe d’un accès privilégié à ses ressources pédagogiques, à ses moyens et à ses partenaires ainsi que d’un soutien régulier des professeurs relais tant en termes d’organisation que de contenu.



Le nouvel accord-cadre signé ce jour et pour les trois années à venir, est un support pour développer et faire vivre des projets taafiens, notamment autour des événements de la collectivité tels que par exemple l'inscription des "Terres et mers australes françaises" sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le 65e anniversaire de la collectivité en 2020, etc. La collectivité des TAAF se félicite de ce partenariat dynamique et du travail accompli par les élèves et les équipes enseignantes.



