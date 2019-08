📷 Le smog vu du ciel : La Réunion plongée dans une mer de brume

Ce jeudi, le ciel de La Réunion était habillé d’un voile brumeux malgré une journée ensoleillée.Ce phénomène appelé "smog" est la conséquence de plusieurs incendies en Afrique et à Madagascar. Comme l’année dernière à la même époque , des particules de poussière ont voyagé dans les airs jusqu’à notre île.Vu du ciel, le phénomène est d’autant plus impressionnant : la brume semble s’étendre sur des kilomètres et engloutir peu à peu les pitons et remparts de La Réunion.