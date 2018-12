📷 Le pont de la Plaine Saint-Paul (enfin) livré

s usagers des hauts qui se rendront vers le nord ou le sud pourront désormais emprunter cet axe qui débouche sur l'échangeur de Cambaie.

Le pont flambant neuf atteint les 101 mètres de long.

Attendue depuis de longues années, la liaison entre la RD2 et la RD4 (entre Sans Souci et la Plaine Saint-Paul) est inaugurée ce vendredi matin par le Département. Et ouverte à la circulation.Alors que près de 30.000 véhicules empruntent chaque jour les deux routes départementales, et que la zone de Savanna suffoque quotidiennement, cet ouvrage est censé fluidifier le trafic. Le"Cet ouvrage est aussi destiné à faire face à la croissance de la population", précisait Cyrille Melchior en juillet dernier , à l'occasion d'un point d'étape.Le chantier a aussi nécessité la réhabilitation d’1 km de route départementale, la création de 1,3 km en ligne droite entre la RD2 et le pont, et la création d’une voie nouvelle de 200 mètres. Coût de l'opération : 20,5 millions d’euros HT (10 millions FEDER, 3,5 millions Région et 7,5 millions Département).Pour rappel, le chantier avait été initié au début des années 2000. C'est donc 18 ans plus tard que l'ouvrage est livré. Conséquence notamment de la difficulté d'obtenir la déclaration d'utilité publique, puis de la liquidation de l'entreprise Cordioli, qui devait fournir les structures métalliques.