📷 Le nouvel auditorium "Maxime Laope" du Conservatoire Régional inauguré

Le Conservatoire Ă Rayonnement RĂ©gional fĂȘte la musique tout le week-end. Le programme :



Les Ă©lĂšves et professeurs du Conservatoire Ă Rayonnement RĂ©gional rythmeront sur trois jours la fĂȘte de la musique au CRR de Saint-Denis. Ils donneront le ton dĂšs le vendredi 21 juin.



- Vendredi 21 juin de 17h45 Ă 23h dans les jardins du CRR de Saint-Denis et sur la scĂšne de l'auditorium inaugurĂ© le jour mĂȘme : Musique de chambre, jazz, musiques-chants-danses rĂ©unionnaises, avec initiation pour le public qui pourra venir avec ses instruments.



- Samedi 22 juin de 14h30 à 20h30 : fanfare de cuivres, percussions et danses afro-cubaines, musique de chambre et grands compositeurs classiques, extraits d'opéras.



- Dimanche 23 juin de 15h à 19h30 : musiques réunionnaises, chant choral d'enfants et contes musicaux, musique de chambre européenne.