📷 Le Tampon: Les gilets jaunes en action au Super U

Pour ce premier anniversaire du mouvement, les gilets jaunes, accompagnés d'Extinction Rebellion et d'Attac ont mené une action ce dimanche matin au Super U de la Chatoire, au Tampon.



Ils ont souhaité dire "stop au suremballage inutile qui coûte une fortune et qui pollue nos sols et océans". L'ambiance était plutôt bon enfant, au rythme des sons réunionnais.



L'action se poursuit désormais vers Saint-Pierre. Les manifestants ont pris le chemin du CHU Sud pour soutenir le personnel hospitalier.