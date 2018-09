📷 Le Nosy Be Symphonies 2018 se clôture en beauté

La 5e éditon de Nosy Be Symphonies s'est terminée en beauté au sommet du Mont Passot, Point culminant de Nosy Bé à Madagascar ce dimanche 2 septembre.



Le Nosy Be Symphonies 2018 a encore franchi un palier cette année et s'affirme comme l'évènement incontournable de la musique classique dans la Grande-Île, avec le souhait de s'exporter dans les îles Vanille.



7 concerts ont été donnés, dont 3 à Antananarivo.



En plus des artistes malgaches, la présence de la Marraine Elzbieta Dedek, du clarinettiste Belge Rudy Mathey et de la danseuse Fabienne Courmont a embelli les soirées de ce festival organisé par Jean Louis Salles, propriétaire du Vanila Hôtel and Spa.



Photos: Serge Marizy