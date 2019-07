📷 Le Bras de La Plaine défiguré pour les travaux du barrage

"La piste est construite avec des roches prélevées dans la partie basse de la rivière, et le touriste randonneur se retrouve confronté, dans le bruit et la poussière, à une noria de camions et de pelles excavatrices," déplore Jean-Pierre Marchau, Secrétaire Régional d’Europe Écologie les Verts Réunion, dans un communiqué.



Plus grave encore, l’Autorité Environnementale reconnaît que le chantier va provoquer "la destruction, la fragmentation ou l’altération de la flore patrimoniale ou protégée et des habitats naturels terrestres sur environ 1,2 hectare", explique le secrétaire régional.