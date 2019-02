Société

📷 La sexy gogo danseuse Mia Dolls fait son show au Beach Club

Et Dieu créa Mia Dolls. Danseuse et mannequin de charme, sous sa nuisette et ses sous-vêtements rouge, Mia Dolls ne laisse personne indifférent. C'est avec sensualité et charme qu'elle se déhanche et prend la pose sur scène pour le plus grand plaisir de ceux qui se sont déplacés spécialement pour enfin rencontrer la bombe réunionnaise tatouée. Retour en images

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com