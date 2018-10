📷 La route des Laves débarrassée de 12 m3 de déchets

L'opération d’évacuation des dépôts sauvages de déchets aux abords et sur les délaissés de la Route des laves, mais aussi à proximité du littoral du Grand Brûlé, a réuni ce vendredi les équipes de l’Office national des forêts, des communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe, de la Direction régionale des routes, de la CASUD, de la CIREST et du Parc national.



Au total, 50 personnels mobilisés et répartis sur 10 points, ont effectué cette opération de nettoyage dans le cadre de cette matinée "Gran met prop".



Déchets ménagers, encombrants mais aussi déchets dangereux et néfastes pour l’environnement de type batteries et seringues usagées... 12 m3 ont été évacués ce matin par les équipes mobilisées, contre 30 m3 en 2017. Des cadavres d'animaux ont aussi été repérés. La fourrière a recueilli 2 chiens errants durant cette opération. Certains indices relevés sur site pourraient conduire à une enquête judiciaire, indique le Parc nationnal.



"Outre la perturbation de cet écosystème fragile, ces incivilités engendrent des problèmes de salubrité publique. Le Grand Brûlé, composante du coeur du parc national de La Réunion, est une destination touristique du volcanisme littoral qui mérite l’attention de tous et la préservation de son intégrité", conclut le Parc.