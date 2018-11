📷 La jeune tortue Bellavista a regagné le lagon ce matin

La jeune tortue imbriquée Bellavista, qui avait été récupérée le 19 août dernier avec un hameçon dans la gorge et avait dû être opérée, a regagnée le lagon ce matin.



Elle était accompagnée par de membres du Club Kelonia.



Quelques jours plus tôt le vétérinaire avait donné son feu vert pour que Bellavista retrouve sa liberté. Elle affichait une cicatrisation complète, elle se nourrit, a repris du poids, a un bonne motricité et ses paramètres sanguins conformes.



Pour rappel, Bellavista est connue à La Réunion depuis mars 2018 après avoir été photographiée et baptisée par Alvina et Rémy.



Nous espérons qu’elle sera régulièrement observée dans le lagon, et que sa mauvaise expérience avec un hameçon lui servira de leçon.